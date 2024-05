Strzelanina w szkole w Łomży. Uczeń postrzelony z broni pneumatycznej. 16-latek zatrzymany w izbie dziecka. Nowe fakty

Strzelanina w szkole w Łomży. Ranny uczeń opuścił szpital

W izbie dziecka nastolatek może przebywać do 48 godzin. Co dalej, zdecyduje sąd rodzinny. W środę (8.05) ma się odbyć rozprawa. Do dyspozycji sąd ma różne środki wychowawcze. To m.in. upomnienie, nadzór kuratora, a nawet umieszczenie w rodzinie zastępczej lub ośrodku szkolno-wychowawczym.

