Studniówka 2024. W Suwałkach jako pierwsi poloneza zatańczyli maturzyści z Zespołu Szkół nr 6. Zobacz piękne kreacje i fantastyczną zabawę

Poloneza czas zacząć! Ruszyły studniówki w Suwałkach. Jako pierwsi na swoim balu dojrzałości bawili się maturzyści z Zespołu Szkół nr 6. W piątkowy wieczór młodzież w pięknych sukniach i garniturach spotkała się w Centrum Bankietowym "Astoria".

Świetna zabawa i piękne kreacje. Studniówka 2024 w Suwałkach

Studniówka to wyjątkowy bal. Ta w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach rozpoczęła się punktualnie o godzinie 19.00. Młodzież bawiła się w Centrum Bankietowym "Astoria". Przejdź do galerii zdjęć i zobacz, jak świetnie tego dnia bawili się uczniowie w Suwałkach:

Bal rozpoczął się od uroczystych przemówień. Młodzież podziękowała swoim wychowawcom, nauczycielom i dyrekcji.

100 dni do matury w Suwałkach. Co to był za bal!

Studniówka to w tradycji polskiej szkoły niezwykła impreza, kiedy to uczniowie najstarszych klas na symboliczne sto dni przed maturą bawią się razem z nauczycielami, celebrują swoją dojrzałość oraz to, że już dużo osiągnęli - mówiła Joanna Woronko, dyrektor ZS nr 6 w Suwałkach. Tegoroczni maturzyści tradycyjnie zatańczyła poloneza. Tego dnia nikt nie myślał o majowych egzaminach dojrzałości. Studniówka to bal, który pamięta się do końca życia. Uczniowie ostatnich klas z ZS nr 6 w Suwałkach bawili się do białego rana.

