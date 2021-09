Suraż. Największa przysięga terytorialsów w najmniejszym mieście

Było to największe w tym roku powołanie do służby. Większość nowych terytorialsów nie miała wcześniej kontaktu ze służbą wojskową. To oni wypowiedzieli słowa roty przysięgi wojskowej na sztandar 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Pozostali

nowi ochotnicy to żołnierze rezerwy, którzy ukończyli szkolenie wyrównawcze.

Liczebność Wojsk Obrony Terytorialnej przekroczyła już 30 000 żołnierzy, a zainteresowanie tą formą służby nie maleje. Polki i Polacy chętnie przystępują do formacji, której celem jest dbanie o bezpieczeństwo Ojczyzny oraz Jej obywateli. Waszą przysięgę składacie tuż po kolejnej, 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej. (...). Niech Wasi poprzednicy, którzy poświęcili dla Polski to co najważniejsze i w tragicznym czasie wojny sprostali wielkiej odpowiedzialności, będą inspiracją do jeszcze lepszej służby - napisał w liście do uczestników przysięgi w Surażu minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.