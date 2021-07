Suwałki. Podlaski Urząd Celno-Skarbowy sprzedaje auta. Atrakcyjne ceny (23.07.2021)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- złożenie oferty zawierającej proponowaną cenę zakupu wraz z nazwą oferenta, danymi teleadresowymi i jego podpisem do dnia 26.07.2021 r. do godz. 15.00. Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Podlaskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Białymstoku, ul. Octowa 2, pok. nr 5, wrzucić do skrzynki na korespondencję umiejscowionej w holu Oddziału Celnego Delegatury w Suwałkach, ul. Raczkowska 183 lub przesłać ją na adres: Podlaski Urząd Celno – Skarbowy w Białymstoku, ul. Octowa 2, 15-399 Białystok. Na kopercie należy zamieścić adnotację o treści: „Oferta na sprzedaż pojazdu z poz. nr 1 w dniu 27.07.2021 r. Nie otwierać przed dniem 27.07.2021 r. przed godz. 10.30”,

- każdy oferent może złożyć jedną ofertę na w/w pojazd,

- proponowana przez oferenta cena zakupu nie może być niższa niż ¾ wartości szacunkowej pojazdu,

- obecność oferenta przy otwieraniu ofert lub właściwie umocowanego pełnomocnika.