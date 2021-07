Suwałki. Zbigniew Mackiewicz: Pandemia zabrała zbyt wielu naszych mieszkańców. Szczepmy się, aby to się nie powtórzyło

Gminę Suwałki zamieszkuje niecałe 8 tys. mieszkańców. Na dokładnie 7826 osób zamieszkujących okolice Suwałk w pełni zaszczepiło się 2639 osób, a jedną dawką - 2808. Oznacza to, że 33,7 proc. mieszkańców nabyło już pełną ochronę przed COVID-19 po całkowitym zaszczepieniu. Czy ten wynik satysfakcjonuje wójta gminy Zbigniewa Mackiewicza? I co zamierza zrobić, aby podbić cyferki?

Niecałe 34 proc. mieszkańców Pana gminy zaszczepiło się przeciwko COVID-19. To dobry wynik?

Zbigniew Mackiewicz: Cieszymy się, że ten wynik daje nam pierwsze miejsce w powiecie, aczkolwiek jeśli weźmiemy pod uwagę szerszy kontekst, to nie jest zbyt dobrze. Jesteśmy na 1792 miejscu na 2600 gmin. Daleko nam do pełnego zadowolenia. Dlatego promujemy szczepienia w różnoraki sposób i chcemy przekonać naszych mieszkańców, że warto zaszczepić się. Warto, bo może nie uchroni nas to w pełni od zakażenia, ale na pewno spowoduje, że przejdziemy chorobę bezobjawowo lub lekko.