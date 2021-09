Szepietowo. W tę niedzielę Krajowy Dzień Kukurydzy: wykłady, pokazy, konkurs [wideo]

Krajowy Dzień Kukurydzy to plenerowa impreza, która jest skierowana do rolników, mieszkańców obszarów wiejskich i uczniów szkół o profilu rolniczych zainteresowanych tematyką uprawy kukurydzy. To cykliczne wydarzenie, które jak zapewniają organizatorzy, będzie obfitować w atrakcje, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie.