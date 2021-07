Szpital w Sokółce będzie miał nową salę operacyjną i OIOM. Na gruntowny remont czekał 37 lat

Szpital w Sokółce przeprowadzi kompleksowe prace budowlane i kupi nowoczesny sprzęt. Umowę o dofinansowanie tej inwestycji podpisali we wtorek, 20 lipca, Wiesława Burnos, członek zarządu województwa i Jerzy Kułakowski, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce.

W placówce przeprowadzony zostanie remont i adaptacja nowych pomieszczeń na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.

- To drugi etap inwestycji - zaznacza Jerzy Kułakowski. - W pierwszym wybudowaliśmy blok operacyjny i jest on już prawie skończony. Teraz czekają nas prace budowlane i zakup sprzętu oraz wyposażenia do centralnej sterylizatorni i OIOM-u. Mamy więc nowy blok operacyjny, pod nim budujemy sterylizatornię, a w pomieszczeniach po starym bloku operacyjnym budujemy nowy OIOM. Całość jest funkcjonalna i zintegrowana.