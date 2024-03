Tajemnicza kapliczka nad zalewem w Korycinie. Stoi na straży tych, którzy kochają wodę. Ma ciekawą historię

Nad korycińskim zalewem można zauważyć ciekawą kapliczkę. Powstała kilka lat temu.

-Po jednej z sierpniowych nawałnic w naszym Parku Plebańskim zniszczeniu uległo kilka lip, w tym pomnik przyrody, którego wszyscy żałowali - przypomina Dorota Krynicka, Prezes Stowarzyszenia Korycinianki, które osiem lat temu uratowało drzewo.

Lipa ta była przeogromna, w pniu jej obwód sięgał około pięciu metrów. Co najmniej czterystuletnie drzewo rosło tuż za korycińskim kościołem. Było ozdobą parku i atrakcją. Turyści chętnie się przy nim fotografowali, rodzinnie obejmowali rękami, bo potrzeba było co najmniej czterech osób, by to było w ogóle możliwe. Po burzy mieszkańcom było bardzo go żal. Korycinianki wpadły na pomysł jak uratować cenny wiatrołom, dając jednocześnie drzewu nowe życie. Postanowiły zrobić z niego kapliczkę, a decyzję, komu zostanie poświęcona, zostawiły miejscowemu księdzu proboszczowi.