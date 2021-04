Trwa nabór do służby w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej. W tym roku pracę znajdzie tu prawie 60 osób (zdjęcia)

Kandydaci do służby musieli zmierzyć się z testem z wiedzy ogólnej, z języka obcego oraz sprawności fizycznej. Na zakończenie odbyła się rozmowa kwalifikacyjna. W sumie wynik pozytywny z drugiego etapu otrzymało 20 kandydatów, przed którymi jeszcze tylko komisja lekarska. Być może już w czerwcu tego roku osoby te zasilą szeregi Podlaskiego Oddziału SG.

- Możliwość organizowania w siedzibie oddziału drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego wprowadziło Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, które weszło w życie 23 lipca 2020 roku. Dzięki nowym regulacjom prawnym kandydaci do służby w Straży Granicznej mogą zdawać egzaminy w oddziale, w którym chcą pełnić służbę i nie muszą tak jak to było wcześniej jechać do jednego z ośrodków szkoleń Straży Granicznej w Kętrzynie, Koszalinie czy w Lubaniu - podkreśla mjr SG Katarzyna Zdanowicz, rzecznik prasowy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku.