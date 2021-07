Trwa Narodowy Spis Powszechny. Za odmowę udziału grozi grzywna. W woj. podlaskim są już pierwsze zawiadomienia na policję

Według danych Urzędu Statystycznego w Białymstoku, od 1 kwietnia spisało się nieco ponad 43 proc. mieszkańców woj. podlaskiego. To blisko średniej krajowej, ale daleko za liderem - woj. opolskim, gdzie do północy 16 lipca spisało się prawie 50 proc. mieszkańców.

Na liście podlaskich prymusów jest gm. Mały Płock (prawie 82 proc. spisanych mieszkańców), Wiżajny (blisko 80 proc.) i Suchowola (77 proc.). Na drugim biegunie, z dużymi zaległościami, gm. Zbójna (23 proc.), Narewka oraz Nurzec-Stacja (po 25 proc.).

Czas jeszcze jest, bowiem Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa do końca września. Tyle, że przez pierwszy miesiąc wybór terminu należał kompletnie do nas. Można było dokonać samospisu przez internetowy formularz na stronie www.spis.gov.pl lub zadzwonić na infolinię spisową 22 27999 99 i dokonać tzw. spisu na żądanie przekazując informacje konsultantowi. Od maja rozpoczęły się jednak wywiady telefoniczne zainicjowane przez rachmistrzów spisowych, a od końca czerwca bezpośrednie - w przypadku, gdy nie można nawiązać kontaktu inaczej. A ankieterowi odmówić już nie można. Chodzi nie tylko o udział, ale też odmowę odpowiedzi na pytania (wyjątek stanowią pytania o przynależności do związków wyznaniowych oraz o niepełnosprawność). "Oporni" muszą się liczyć z sankcjami przewidzianymi w Ustawie o statystyce publicznej. Grzywna, której wysokość orzeka sąd, może sięgać nawet 5 tys. zł.