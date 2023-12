Trzech cudzoziemców próbowało nielegalnie przekroczyć granicę z Białorusią. Zatrzymano także kuriera

Cudzoziemcy próbowali przekroczyć granicę na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Białowieży.

Osoby te na widok polskich służb oddaliły się w głąb Białorusi. Z kolei już w czwartek rano na tym samym odcinku 21 osób próbowało nielegalnie przekroczyć granicę.

Natomiast w okolicy granicy polsko-litewskiej funkcjonariusze z Placówki SG w Rutce-Tartak zatrzymali do kontroli subaru na łotewskich numerach rejestracyjnych. Oprócz kierowcy autem podróżowało dwóch obywateli Iranu. Kobieta i mężczyzna w wieku 32 i 37 nie posiadali dokumentów uprawniających ich do legalnego wjazdu i pobytu w naszym kraju. Do kontroli przedstawili przepustki z ośrodka dla cudzoziemców z Łotwy. Granicę polsko-litewską przekroczyli wbrew obowiązującym przepisom. Ustalono, że kierowca zabrał obywateli Iranu z Łotwy i miał ich zawieźć do Niemiec. Pasażerowie po wykonaniu niezbędnych czynności przez funkcjonariuszy zostali przekazani stronie litewskiej w ramach readmisji.