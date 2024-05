Uroczysta konferencja z okazji 30-lecia Biebrzańskiego Parku Narodowego

Przywożę obiecane 20% podwyżek dla pracowników Parków Narodowych. To jest jedna z fundamentalnych kwestii, która stanęła na samym początku. Mieliśmy trochę spotkań, negocjacji w ministerstwie finansów. Zderzenia się z pewnym procesem biurokratycznym. Mamy to. Niezwykle się cieszę, to jest pierwszy krok na ważnej drodze do tego, żeby docenić państwa pracę poza pięknymi słowami - przekazał Michał Dorożała.