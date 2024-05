W Puszczy Białowieskiej uchwycono szakala złocistego. Zwierzęta przez m.in. zmiany klimatyczne migrują na północ

Pierwsze szakale w Polsce zaobserwowano w 2015 roku. Dotychczas na obszarze Polski potwierdzono nie więcej niż 30 obserwacji tych zwierząt.

Jest to gatunek rzadki, chociaż jak to często bywa w przypadku nowych gatunków, dowiadujemy się o ich obecności zazwyczaj z opóźnieniem, nawet po paru latach, ponieważ jest ich bardzo mało. Nie znamy też tego zwierzęcia i ciężko jest nam go rozpoznać. Gdy pojawia się informacja, że w danym regionie jest szakal, to następnie otrzymujemy wiele informacji, zdjęć, filmów od mieszkańców, którzy myślą, że spotkali to zwierzę. Jednak często te informacje nie znajdują potwierdzenia, ponieważ są to najczęściej lisy, szczególnie chore na świerzb, więc dziwnie wyglądające - informuje prof. Rafał Kowalczyk z Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży.