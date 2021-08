Via Baltica. Kolejny odcinek trasy oddany do użytku. Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w inauguracji (zdjęcia)

- Polska obecnie szybko się rozwija, a po pandemii będzie jeszcze szybciej. Tu na ziemi łomżyńskiej pokazujemy ten wielki, wspaniały program infrastrukturalny. Chodzi tu nie tylko o te największe miasta, ale też o te mniejsze. One też zyskają połączenie. Polska będzie jednym z najlepiej skomunikowanych krajów na świecie - powiedział Mateusz Morawiecki.

Premier otworzył w ten sposób odcinek budowanej wciąż trasy Via Baltica, której częścią jest droga ekspresowa S61. Otwarty w poniedziałek odcinek to droga od węzła Kolno do Stawisk i od Stawisk do Szczuczyna. Uroczystości odbyły się niedaleko miejscowości Górki-Sypniewo. Otwarto tam też dwa, nowe MOP-y. Premier Morawiecki w swoim wystąpieniu przedstawił także założenia Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych.