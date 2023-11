Wiejskie wesele na Podlasiu. Zobacz jak bawiono się 30 lat temu. Tego klimatu i zabawy nie przebije nic

Podlaskie wesele słynie z charakterystycznych elementów. Od potraw, po zabawę. Wśród jednych z najbardziej popularnych zwyczajów są swaty. Kawaler przyjeżdża do domu swojej wybranki, puka do drzwi i pyta, czy jest w nim panna na wydanie. Rodzice potwierdzają i wołają panienkę, ale w drzwiach nie staje wybranka, ale niezbyt urodziwa panienka, a dokładnie mówiąc mężczyzna przebrany za pannę młodą, który łasi się do kawalera.

