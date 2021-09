"Większość twierdzi, że szczepionki są skuteczne. Ufam im". Rozmowa z Tomaszem Rogowskim, wójtem gminy Filipów o szczepieniach

Zaszczepił się Pan przeciwko koronawirusowi?

Oczywiście. Nie tylko ja poddałem się szczepieniu ale też moja rodzina. Przymierzamy się również do zaszczepienia synów ale póki co tylko starszy spełnia określone kryteria wiekowe.

W przestrzeni publicznej różne są opinie na temat szczepionek. Niektórzy twierdzą, że nic one nie dają więc nie ma sensu przyjmować. Inni, że wręcz przyczyniają się do zachorowania...

Wiem, do mnie też docierają różne opinie. Nie znam się na medycynie, nie jestem lekarzem, ale jeśli większość specjalistów twierdzi, że dzięki szczepionkom przebieg ewentualnej choroby jest łagodniejszy, to ja im wierzę. Uważam, że należy się zaszczepić, ponieważ przed nami kolejna fala pandemii. Statystyki wskazują, że liczba chorych wzrasta z dnia na dzień. W naszym województwie, które pod względem liczby zaszczepionych osób nie przoduje sytuacja znowu może być dramatyczna. Nie powinniśmy do tego dopuszczać.