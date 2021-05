Wiosenne kwiaty na balkon. TOP 10 roślin do posadzenia wczesną wiosną 5.05.2021

Wszystkie te wiosenne kwiaty kupimy nawet w markecie, już gotowe do kwitnięcia. Wybierajmy te, które mają więcej pączków niż rozwiniętych kwiatów oraz soczyste i zielone liście. Po przyniesieniu do domu wystarczy je przesadzić do skrzynki ze świeżą ziemią, wystawić na balkon i co kilka dni podlewać. Oczywiście zamiast typowych skrzynek balkonowych możemy użyć doniczek czy dekoracyjnych pojemników (pamiętajmy, że w dnie muszą mieć otwór). Wszystkie wymienione kwiaty wolą słońce lub półcień niż cień oraz chłód niż ciepło.

Wiosenne kwiaty wcześnie zakwitają, ale też nie możemy liczyć na to, że będą miały kwiaty dłużej niż do maja. Ale wtedy już będziemy mogli zastąpić je innymi.

Jeśli mamy ogród, to kwiaty cebulowe oraz prymulki możemy do niego przesadzić (lub obdarować nimi znajomych właścicieli ogrodów). Prymulki możemy posadzić od razu po przekwitnięciu (najlepiej do półcienia), natomiast kwiatom cebulowym powinniśmy pozwolić zasuszyć liście, a następnie ich cebule przechować w suchym (najlepiej chłodnym i ciemnym) miejscu do września i wtedy posadzić do gruntu. Bratki, fiołki rogate i stokrotki są uprawiane jako dwuletnie, więc z nimi możemy rozstać się bez żalu, kiedy przekwitną.