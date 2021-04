Wygoda. Potrącenie rowerzysty na ul. Kościelnej. Mężczyzna trafił do szpitala

NOWE Majówka 2021 MEMY. Weekend majowy w czasach koronawirusa. Majówka na Tarasos i Balkonos. Tak to widzą internauci! 27.04.2021 [ZDJĘCIA]

Majówka 2021. 1 maja rozpoczyna się długo wyczekiwany weekend majowy. Tegoroczna majówka będzie podobna do tej z zeszłego roku. Hotele i obiekty noclegowe pozostaną zamknięte, musimy zapomnieć o weekendowym wyjeździe w góry, nad morze lub jezioro. Co na to internauci? Jak zwykle nie zawiedli i przygotowali MEMY o majówce 2021, które mają za zadanie rozbawić. Zobaczcie sami!