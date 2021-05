Wypadek karetki na drodze Ełk - Sędki. Ambulans zjechał z drogi i przewrócił się (zdjęcia)

Informację o zdarzeniu strażacy z Ełku otrzymali we wtorek, 25 maja 2021 roku około godziny 6. Na DK 16, na odcinku Ełk - Sędki karetka transportowa zjechała z drogi i przewróciła się na bok i zatrzymała się na betonowych cembrowinach. Gdyby nie one - doszłoby do dachowania.