Wypadek na rondzie w Łomży. 10-letni rowerzysta wpadł pod samochód Tomasz Dworzańczyk

Do wypadku doszło na rondzie Solidarności w Łomży KMP Łomża

Zdarzenie miało miejsce we wtorek rano na rondzie Solidarności w Łomży. Doszło tam do zderzenia rowerzysty z samochodem osobowym. 10-letni kierowca jednośladu trafił do szpitala.