XXIX Ełcka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Ruszyła jedna z najdłuższych pielgrzymek w Polsce do Częstochowy [ZDJĘCIA]

Słowa powitania i umocnienia skierował do Pielgrzymów ks. kan. dr Marek Bednarski, proboszcz katedralny, kustosz sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Ełku.

- Bardzo się cieszę, że tu jesteście, dawno was tutaj nie było. Wyruszacie z Maryją na pątniczy szlak. Dzisiaj Matka Pani Fatimska, która jest tutaj w domu, i was do tego domu zaprosiła abyśmy mogli wspólnie modlić się i prosić Maryję aby dodała wam sił, wzmocniła wasze nogi, wzmocniła wasze serca, wzmocniła waszego ducha. Polskę przejdziecie w poprzek. Prośmy też Maryje, aby wzmocniła wasze głosy abyście z radością nieśli Dobrą Nowinę o Jezusie – mówił ks. Bednarski.