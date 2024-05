Zaginął mieszkaniec Sokółki. Policja poszukuje Łukasza Lenkiewicza

Zaginął Łukasz Lenkiewicz z Sokółki

Policja w Sokółce poszukuje zaginionego 44-letniego Łukasza Lenkiewicza. To znana postać w mieście; Łukasz Lenkiewicz jest urzędnikiem w Wydziale Komunikacji, Transportu, Inwestycji Drogowych i Kubaturowych w Starostwie Powiatowym w Sokółce, a także jest związany z Klubem Sportowym "Sokół 1946 Sokółka".

Mężczyzna ostatni raz widziany był we wtorek, 21.05.2024 roku około godziny 9.30. Do chwili obecnej nie powrócił do miejsca zamieszkania, ani nie nawiązał kontaktu z rodziną.



Zaginiony Łukasz Lenkiewicz:

W dniu zaginięcia ubrany był w koszulę koloru białego, spodnie koloru jasnobrązowego, ciemną marynarkę i buty sportowe koloru czarnego.

Rysopis:

włosy ciemne - krótkie

jednodniowy zarost

krępej budowy ciała

wzrost około 180 cm