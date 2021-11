Zaproszenie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży do Drohiczyna

Młodzież zrzeszona w KSM, a także w innych wspólnotach, która chce wzrastać, formować się i przeżyć trzy dni we wspólnocie, ma ku temu możliwość. Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej zaprasza na rekolekcje, które odbędą się w dniach 19 - 21 listopada w ośrodku NOE przy ul. Kościelnej 10 w Drohiczynie (wjazd od ul. Mickiewicza 19). Poprowadzi je ks. dr Łukasz Suszko, Diecezjalny Moderator Ruchu Światło – Życie, wikariusz par. Narodzenia NMP i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim. Organizatorzy proszą, aby wziąć ze sobą godny ubiór, maseczkę oraz dobry humor.

- Rekolekcje dla młodzieży to sposób poszukiwania Boga przez doświadczenia i formy spotkania inne niż te, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Rekolekcje to przestrzeń do indywidualnego, osobistego nawiązania relacji z Panem Bogiem. W trakcie duchowych ćwiczeń organizowanych przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej, nie zabraknie czasu na Mszę Świętą, adorację Najświętszego Sakramentu, słuchanie katechez, spowiedź, ale będzie to też przestrzeń do nawiązania relacji z innymi młodymi osobami.