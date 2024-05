Zmieni się lokalizacja nowoczesnej mediateki w Łomży. Początkowo miała się mieścić w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej

Stowarzyszenie "Edukator", które od wielu lat prowadziło przedszkole w budynku przy ul. Spółdzielczej 74, w lutym br. poinformowało o zamiarze jego zamknięcia. Ponieważ jest to teren należący do Miasta, wokół którego znajduje się duże zagęszczenie mieszkańców, zlokalizowane są placówki oświatowe, a także Park Wodny oraz Park Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma zdecydowano, aby właśnie w tym miejscu ostatecznie ulokować "Książnicę Łomżyńską - Mediatekę". Zrezygnowano tym samym z modernizacji i dostosowania do współczesnych wymagań zabytkowej kamienicy przy ul. Długiej 13, w której obecnie znajduje się siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej - przekazuje Łukasz Czech z Urzędu Miejskiego w Łomży.