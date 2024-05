25-latek wymyslił "plan". Zamiast 25 tys zł w kopercie były pocięte kartki

Białostoccy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o oszustwo. Zdarzenie miało miejsce na początku marca. Do mundurowych zgłosił się mężczyzna, który został oszukany przy sprzedaży złotego łańcuszka. Powiedział, że umówił się z kupującym na jednym z białostockich osiedli.

Na spotkaniu kupujący obejrzał łańcuszek, po czym wręczył kopertę sprzedającemu, a następnie prysnął w niego gazem i uciekł. Jak się okazało, w kopercie zamiast umówionych 25 tysięcy złotych, były pocięte kartki. Kryminalni zajmujący się zwalczaniem przestępstw przeciwko mieniu zatrzymali do tej sprawy dwóch 25-letnich mężczyzn. Funkcjonariusze pracujący nad sprawą ustalili, że jeden z oszustów znalazł ogłoszenie dotyczące sprzedaży złotego łańcuszka i wymyślił plan.

Specjalnie kupił telefon, myśląc że dzięki temu nie zostanie "namierzony" i zadzwonił do sprzedającego. Umówił się z nim na spotkanie. Skontaktował się także ze swoim kolegą z Hajnówki i zaproponował, że w zamian za pomoc w oszustwie dostanie od niego laptopa. Mężczyźni wpadli na pomysł, że do koperty, zamiast pieniędzy, włożą pocięte kartki. Razem pojechali w umówione miejsce transakcji. Białostoczanin został w samochodzie. Po chwili jego kolega wrócił z łańcuszkiem i razem odjechali. Telefon, z którego były wykonywane połączenia, wrzucili do studzienki. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani.