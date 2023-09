3 obywateli Iranu ukryło się w bagażniku mazdy

We wtorek funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Dubeninkach i z Wydziału Zabezpieczenia Działań W-MOSG zatrzymali do kontroli drogowej mazdę. Pojazdem na polskich tablicach rejestracyjnych kierował 24-letni Ukrainiec. W aucie znajdowało się 3 obywateli Iranu. Kiedy funkcjonariusze Straży Granicznej zajrzeli do przestrzeni bagażowej samochodu, ujawnili jeszcze 3 Irańczyków.

Cudzoziemcy przekroczyli granicę z Litwy do Polski i nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu na terytorium naszego kraju.

Kurierem z Ukrainy i Irańczykami zajęli się funkcjonariusze z POSG. Komendant PSG w Augustowie wydał decyzję zobowiązującą przewoźnika do powrotu do swojego kraju i zakaz wjazdu do Polski i krajów Schengen na okres 10 lat. Ponadto 24-latek usłyszał zarzuty organizowania nielegalnego przekroczenia granicy. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.