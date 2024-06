45.Ogólnopolska Paschalna Pielgrzymka Młodzieży Prawosławnej na Św. Górze Grabarce. Setki młodych spotkało się w sercu Polskiego Prawosławia

Pielgrzymka, określana często mianem "Majowej", to bez wątpienia jedno z najważniejszych duchowych wydarzeń w cerkiewnym kalendarzu. Przedsięwzięcie to, przygotowane i skierowane do młodzieży, jest okresem tak bogatym duchowo, iż uczestniczący w nim młodzi ludzie odkładają na dalszy plan inne kwestie i przemierzają często setki kilometrów, by przez ten jeden niesamowity weekend w roku poczuć jedność i braterstwo wśród rówieśników oraz doznać niespotykanej bliskości Boga. Całe przedsięwzięcie odbywa się w warunkach polowych, które także są wyjątkowym i charakterystycznym przeżyciem, dającym możliwość spróbowania czegoś innego niż przynosi codzienność.