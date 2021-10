Akcja "Zielone Światło" przy granicy i w Michałowie. Podlasianie otwierają swoje domy dla imigrantów potrzebujących pomocy

Zielone światło to oddolny gest obywatelski w strefie przygranicznej. Dom w wieczornej, zielonej poświacie to informacja dla migrantów, że znajdą w nim pomoc. Mogą liczyć na: posiłek, ogrzanie się, zmianę ubrań, naładowanie telefonu, prostą pomoc medyczną. Akcję zainicjował Kamil Syller, prawnik mieszkający w Dubiczach Cerkiewnych (teren objęty stanem wyjątkowym). Zapalił światło przed swoim domem i zaprosił do działania innych.

- Wiele osób zapaliło już zielone światło przed swoimi domami. To budujące. Cieszę się, że w akcję włączyli się nawet przedstawiciele samorządu. Nie mam na razie wieści, czy ktoś skorzystał z pomocy. Myślę, że jest na to za wcześnie. Do wielu osób przebywających na granicy, mogła nie dotrzeć jeszcze informacja o inicjatywie pomocowej - mówi Kamil Syller, inicjator akcji "Zielone Światło". - To światło stało się jednak ważnym symbolem. Chcę, żeby uchodźcy wiedzieli, że są domy, w których znajdą pomoc i nie muszą czekać na śmierć w lesie. Zielone światło to również symbol oporu społecznego, wobec tego co nasze państwo przygotowało dla tych ludzi - dodaje aktywista.