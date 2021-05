Awantura w Plutyczach. Gienek zabrany przez policję. Co się wydarzyło w gospodarstwie bohaterów programu Rolnicy. Podlasie? [3.05.2021]

Ja was w dobrej rzeczy wpuściłem. Co wy macie w głowie? Będzie sprawa w sądzie na całą policję. Ja jestem u siebie, to wy jesteście u mnie. Co wy robicie? Z niego krew cieknie - krzyczał Andrzej, broniąc ojca, którego funkcjonariusze powalili na ziemię i zaciągnęli do radiowozu.