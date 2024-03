Bielszczanin złamał zakaz zbliżania się do żony, bo chciał zrobić jej zakupy. Za swoje zachowanie odpowie przed sądem

Policjantom tłumaczył, że chciał jedynie zostawić zakupy pod drzwiami domu. Bielszczanin usłyszał zarzuty niestosowania się do zakazów wydanych przez funkcjonariuszy. Za to odpowie przed sądem. Grozi mu kara:

Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że bielszczanin blisko 2 tygodnie wcześniej został objęty policyjnym nakazem opuszczenia mieszkania i zakazem zbliżania się do żony oraz do miejsca jej zamieszkania. Decyzja funkcjonariuszy podyktowana była tym, że bielszczanin stosował przemoc wobec kobiety.

Musiał sam ugotować obiad

Miesiąc wcześniej doszło tam do innego zdarzenia. Wtedy nietrzeźwy mężczyzna awanturował się między innymi o to, że jego zdaniem żona nie wywiązuje się należycie z obowiązków domowych i musiał ugotować obiad. Bielszczanin nie chciał również wykonywać poleceń interweniujących policjantów, czym utrudniał ich czynności. Trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał zakaz zbliżania się do kobiety, będzie też odpowiadał za popełnione wykroczenie.