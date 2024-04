Sejny. Mężczyzna zatrzymany za malowanie sprayem symbolu "Z" na plakatach wyborczych

Kryminalni z Sejn zatrzymali mężczyznę odpowiedzialnego za zniszczenie banerów wyborczych. Do zdarzenia doszło podczas tegorocznych wyborów samorządowych. Mężczyzna sprayem, na kilku plakatach wyborczych należących do różnych komitetów wyborczych, namalował symbol "Z", który jest uznany jako wspierający agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Łącznie, w ten sposób zniszczył 15 plakatów.

Z nagrań kamer monitoringu mundurowi ustalili rysopis sprawcy. Wytypowali osobę, która mogła stać za tymi czynami. Okazało się, że 64- latek wcześniej zaplanował wszystko. Ustalił gdzie dokładnie rozwieszone są bilbordy, i w nocy z soboty na niedzielę, wsiadł w samochód i jeżdżąc, z miejsca na miejsce, malował na wytypowanych bilbordach symbol "Z". Łącznie odwiedził 6 różnych lokalizacji. Po wszystkim, jakby nigdy nic, wrócił do domu.

Gdy policjanci zapukali do jego drzwi nie spodziewał się zupełnie ich wizyty. Był zaskoczony i arogancki. Nie chciał wpuścić funkcjonariuszy do domu. Szybko jednak okazało się, że ustalenia mundurowych potwierdziły się. W mieszkaniu 64-latka policjanci znaleźli nakrędkę od spraya, fragmenty plakatów wyborczych z namalowanym symbolem "Z" oraz ubrania pasujące do tych, które nagrały kamery.