Buda Ruska. W wypadku zginęli dwaj bracia. W środę spoczęli w jednej mogile

Dzisiaj na cmentarzu w podwigierskim Magdalenowie odbył się pogrzeb braci. Obaj odnieśli rozległe, śmiertelne obrażenia podczas wypadku drogowego, do którego doszło 9 maja wieczorem we wsi Buda Ruska, kilka kilometrów od rodzinnego domu. Z dotychczasowych ustaleń organów ścigania wynika, że 21-letni Cezary M. kierując motocyklem potrącił idącego drogą, o sześć lat starszego brata Feliksa. Ten zginął na miejscu. Natomiast motocyklista zmarł kilka godzin później, w suwalskim szpitalu.

– Trudno zrozumieć takie tragedie – przyznaje wójt gminy Karol Szrajbert. – Ogromnie współczujemy rodzinie i zrobimy wszystko, by jej pomóc.

– Prowadzimy śledztwo w sprawie spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym – informuje Rafał Haraburda, Prokurator Rejonowy w Sejnach. – Przede wszystkim chcemy ustalić przyczynę śmierci obu pokrzywdzonych.

Jeśli okaże się, że mężczyźni zmarli w wyniku obrażeń powstałych z wyniku wypadku drogowego, postępowanie zostanie umorzone. Będzie prowadzone dalej jeżeli biegli stwierdzą, że do śmierci przyczyniły się w jakich sposób osoby trzecie.

– Świadków zdarzenia nie było – dodaje prokurator Haraburda.

Ale organy ścigania dotarły do osób, które w minioną niedzielę widziały idącego drogą Feliksa M. Twierdzą, że poruszał się on prawidłowo, lewą stroną. Motocyklista, sądzące z zabezpieczonych przez kryminalnych śladów na jezdni jechał bliżej jej środka. Jak to się stało, że stracił panowanie nad kierownicą trudno zgadywać. Wiadomo tylko, że bracia mieli obrażenia głowy.