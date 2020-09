Budowa S61 Wysokie - Raczki. Zobacz, jak powstaje dziewiczy odcinek drogi międzynarodowej Via Baltica (zdjęcia, wideo)

Wykonawcą fragmentu S61 od węzła Wysokie do Raczek o wartości 484,3 mln zł jest Budimex. Ma być gotowy na początku czerwca 2020 roku.

Odcinek o długości 20,17 km stanowi fragment międzynarodowej drogi E67„Via Baltica” łączącej Europę Środkową ze Skandynawią. Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko, odc. Szczuczyn – Raczki jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility - CEF)..

Łączna długość przyszłej S61 to ponad 214 km, z czego kierowcy już korzystają z trzech odcinków o łącznej długości ok. 33,5 km. Jako pierwszy, w listopadzie 2014 roku, został oddany odcinek Raczki – Suwałki Południe o długości ok. 12,7 km, zbudowany w ramach realizacji obwodnicy Augustowa. Od kwietnia 2019 roku kierowcy mogą korzystać z kolejnych 12,8 km, czyli obwodnicy Suwałk, a od 15 maja br. z drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna o długości ok. 8 km.