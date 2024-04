Budowa obwodnicy Bielska Podlaskiego DK66 z S19. Znaleziono relikty archeologiczne. Konserwator wstrzymał prace, teraz będą badania

Znaleziska archeologiczne na budowie obwodnicy Bielska Podlaskiego

Na wysokości miejscowości Studziwody doszło do odkrycia kilku obiektów archeologicznych - głównie palenisk. Obiekty te, związane z osadnictwem, można wstępnie datować na początek I tysiąclecia n.e. Ocena wartości odkryć będzie możliwa dopiero po zakończeniu badań wykopaliskowych - poinformował nas Adam Musiuk, Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Budowa obwodnicy Bielska Podlaskiego to droga krajowa 66, która połączona będzie z drogą S19 czyli

Obwodnica Bielska Podlaskiego. Pierwsze badania powierzchniowe

W ramach przygotowań do inwestycji polegającej na budowie obwodnicy Bielska Podlaskiego w ciągu drogi krajowej nr 66 na zlecenie GDDKiA Oddział w Białymstoku w 2021 roku przeprowadzone zostały rozpoznawcze badania powierzchniowe, na podstawie których wytypowano 4 stanowiska archeologiczne, których lokalizacja potencjalnie mogła kolidować z lokalizacją planowanej inwestycji drogowej. W lutym 2024 r. przeprowadzone zostały weryfikacyjne badania sondażowe dla tych stanowisk, ale te przyniosły wynik negatywny.

Relikty z epoki żelaza na budowie obwodnicy Bielska Podlaskiego

Natomiast w trakcie prac związanych z przygotowaniem inwestycji natrafiono na ślady ziemne, które mogły mieć charakter reliktów archeologicznych, w związku z czym Wykonawca poinformował o tym Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz GDDKiA. 19.03.2024 r. przeprowadzono wizję lokalną w miejscu odkryć i stwierdzono, iż część śladów ziemnych może być reliktami osadnictwa datowanego najprawdopodobniej na okres epoki żelaza. Było to nowe odkrycie niezwiązane ze znanymi wcześniej stanowiskami archeologicznymi. Wykonawca robót budowlanych natychmiast zabezpieczył obszar znalezisk - informuje Rafał Malinowski, rzecznik prasowy podlaskiego oddziału GDDKiA.

Wstrzymanie prac na budowie obwodnicy Bielska podlaskiego. Będą badania archeologiczne

Na podstawie tej decyzji GDDKiA Oddział w Białymstoku wyłonił wykonawcę tych badań oraz wystąpił do PWKZ o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań. Pozwolenie zostało wydane w środę, 17.04.2024 r., a archeologiczne badania wykopaliskowe ruszą na początku przyszłego tygodnia - dodaje Rafał Malinowski.

GDDKiA Oddział w Białymstoku zwraca uwagę, iż cały obszar inwestycji objęty jest stałym nadzorem archeologa, którego zadaniem jest obserwacja prac ziemnych związanych z budową i odpowiednia reakcja w przypadku wystąpienia jakichkolwiek śladów ziemnych, które mogą być reliktami dawnego osadnictwa. Wszystkie tego typu znaleziska zgłaszane są do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który decyduje, co do dalszych koniecznych działań