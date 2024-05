Donald Tusk w Białymstoku. W amfiteatrze przy podlaskiej operze. Na spotkanie z premierem zapraszają prezydent, wojewoda i marszałek

Będzie to dla mnie debiut w roli marszałka - mówił podczas czwartkowej konferencji prasowej Łukasz Prokorym na wspólnej konferencji z Tadeuszem Truskolaskim i Jackiem Brzozowski. Władze miasta i regionu zorganizowali ja w amfiteatrze przy Odeskiej, gdzie nieco ponad 24 godziny później Donald Tusk spotka się z mieszkańcami.

Zapraszamy na nie zarówno białostoczan, jak i Podlasian. Będzie to wspaniały moment, by posłuchać co pan premier mówi o bezpieczeństwie granicy i o rozwoju regionu.

- To nie jest częsta sytuacja, że w zasadzie w ciągu dwóch tygodni gościmy premiera dwukrotnie - przypomniał wojewoda Jacek Brzozowski nawiązując do wizyty Donalda Tuska w regionie. - To wtedy padły ważne słowa dotyczące zmian w zakresie bezpieczeństwa państwa polskiego i granicy wschodniej. Ta koncepcja została precyzyjnie rozwinięta przez premier w ostatnią sobotę podczas 80. rocznicy bitwy pod Monte Cassino.