Filipek z Bielska Podlaskiego jest śmiertelnie chory. Potrzebuje najdroższego leku świata (ZDJĘCIA)

Filipek przestał robić to, co potrafił do tej pory. Kolejna fizjoterapia przypadła na najgorszy możliwy moment – początek pandemii. Wszystkie zajęcia zostały odwołane. Ćwiczyli w domu, aż w końcu otrzymali ze szpitala diagnozę - SMA. Rdzeniowy zanik mięśni to choroba, w której umierają neurony. Chory przestaje ruszać nóżkami, rączkami, potem zaczyna mieć problemy z połykaniem, oddychaniem. Dzieci, chore na najgorszą postać tej choroby – jak Filipek – bez leczenia umierają przed swoimi drugimi urodzinami.

Terapia genowa szansą na życie

Filipek otrzymuje lek, dostępny w Polsce, który spowalnia, ale nie zatrzymuje postępu choroby. Prawdziwą szansą jest terapia genowa, która polega na jednorazowym podaniu leku, nazywanego najdroższym lekiem świata. Dostarcza on kopię wadliwego genu, którego synek nie ma (i przez brak którego jego mięśnie umierają). Ma działać przez całe życie! Filip powinien przyjąć lek jak najszybciej!