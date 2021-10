Gospodynie pamiętają o hrabiance, która prawie przed wiekiem założyła pierwsze koło gospodyń w Rudce

Hrabianka Róża Potocka (córka hrabiego Potockiego) była założycielką i przewodniczącą pierwszego kola gospodyń wiejskich w Rudce, które istniało do roku 1938, do momentu zamążpójścia Róży za hrabiego Mycielskiego i wyjazdu na placówkę dyplomatyczną do Budapesztu.. Od jej imienia wzięła się nazwa dzisiejszego koła gospodyń, które prężnie działa od 2018 r. M.in biorą udział w udział w warsztatach kulinarnych i rękodzielniczych.

Nowo powstała izba upamiętnia hrabiankę Różę Potocką. Wystrój przygotowanego pomieszczenia, znajdującego się w lokalnej remizie strażackiej OSP, przypomina arystokratyczny salonik. Koło otrzymało na ten cel dotację w wysokości 3 tys. zł. W uroczystości otwarcia izby pamięci wziął udział starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski.

W tym roku powiat bielski udzielił wsparcia trzem kołom gospodyń wiejskich. Oprócz Rudki dotację na realizację projektów otrzymały również gospodynie ze Strabli oraz Niewina Borowego. Na wsparcie dla kół z budżetu powiatu przeznaczono łącznie 8 tys. zł.

