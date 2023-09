I liga piłki ręcznej. Historyczny debiut SPR SBR Nowe Piekuty w I lidze

Zespół z Nowych Piekut mimo że przegrał w Sierpcu to pozostawił bardzo dobre wrażenie swoją grą. W pierwszej połowie trwała przez 30 minut bardzo wyrównana gra, a żadnej z drużyn nie udało się zdobyć wyraźnej przewagi. Obu zespołom brakowało jednak skuteczności, zarówno gospodarzom jak i gościom, któ4rzy popełniali też dużo prostych błędów.

Decydujący fragment gry, który zadecydował o zwycięstwie faworyta spotkania z Sierpca, który w ubiegłym sezonie należał do jednym z najlepszych drużyn rozgrywek, miał miejsce między 34 a 44 minutą gry. Wówczas to Mazur zdobył siedem bramek tracąc zaledwie jedną. Tę przewagę gospodarze utrzymali do końca spotkania wygrywając ostatecznie 32:24. Trzeba też tu dodać, że zespół z Nowych Piekut wystąpił m.in. bez dwóch kontuzjowanych podstawowych zawodników Mateusza Puchalskiego i Marcina Piekutowskiego.

Zespół SPR Nowe Piekuty awansował do I ligi piłkarzy ręcznych