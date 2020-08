II edycja reality show Hotel Paradise. Ełczanin Łukasz Karpiński chce wygrać program emitowany w TVN 7 (zdjęcia)

W pierwszej edycji reality show „Hotel Paradise”, wzięła udział wywodząca się z Ełku Martyna Kondratowicz. Udało jej się dojść aż do finału. Program niestety wygrała inna para. Teraz w kolejnej edycji wystąpi Ełczanin, obecnie mieszkający w Warszawie, Łukasz Karpiński.

Hotel Paradise to program emitowany w TVN 7. Młodzi uczestnicy mają za zadanie, by przez tydzień pozostać z partnerem. Rywalizacja toczyła się na pięknej wyspie Bali. Do wygrania było 100 tys. zł.