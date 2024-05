Otwarcie pieszo-rowerowego przejścia podziemnego pod torami PKP. Tunel łączący PKS i PKP w Białymstoku kosztował ponad 50 mln zł

Tunel, przejście podziemne PKP-PKS w Białymstoku

W ramach odrębnej inwestycji wykonano zadaszenia przejścia podziemnego pieszo– rowerowego pod torami kolejowymi. Wartość kontraktu wyniosła ponad 5,6 mln zł, dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 – ponad 3,7 mln zł. W ramach inwestycji wykonano zadaszenia pochylni prowadzących do przejścia podziemnego w formie łuków ram stalowych pokrytych specjalnym szkłem. Łączna waga konstrukcji stalowej zadaszenia to ok. 70 ton, a powierzchnia szkła użytego do wykonania zadaszenia – ok. 1750 m2, co odpowiada wielkości czterech boisk do koszykówki.