Budowa Rail Baltica w Podlaskiem. Wszystkie wiadukty na odcinku Czyżew – Łapy są już otwarte

Rail Baltica w Podlaskiem. Nowe wiadukty

Do użytku mieszkańców oddano 22 z 25 wiaduktów budowanych przez PLK S.A. na podlaskim odcinku trasy Rail Baltica. Kolejne nowe wiadukty drogowe udostępniono w miejscowościach Dąbrowa-Łazy i Szepietowo-Janówka w gminie Szepietowo. Tym samym pomiędzy Czyżewem a Łapami otwarte dla ruchu samochodów są już wszystkie zaplanowane skrzyżowania dwupoziomowe. To jeden z efektów modernizacji międzynarodowej trasy kolejowej – dotychczasowe przejazdy w poziomie szyn na wskazanym odcinku zostały zastąpione skrzyżowaniami bezkolizyjnymi. Kierowcy nie zatrzymują się już przed torami.

Kolejne nowe bezkolizyjne skrzyżowania powstają na podlaskim odcinku linii z Warszawy do Białegostoku. Przed przejazdami kolejowo-drogowymi nie będą się już musieli zatrzymywać kierowcy w Nowych…

Zapewnia drogę o jednym pasie ruchu w każdą stronę oraz ciąg pieszo-rowerowy. Obiekt sąsiaduje z przystankiem kolejowym, dlatego dla wygodnej i bezpiecznej komunikacji wykonano schody oraz pochylnie dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Są też wygrodzone ścieżki z antypoślizgową nawierzchnią oraz parking dla podróżnych przesiadających się na kolej z samochodów - informuje Tomasz Łotowski z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W pobliżu wsi Szepietowo-Janówka zbudowano wiadukt nad torami i przebudowano układ komunikacyjny w rejonie dawnego przejazdu. Wiadukt prowadzi nad linią kolejową i równoległymi do torów nowymi odcinkami dróg lokalnych. Przeprawa wraz z dojazdami

Rail Baltica. Bezkolizyjne skrzyżowania dla wygody i bezpieczeństwa

Z puli 25 bezkolizyjnych skrzyżowań przeznaczonych dla ruchu samochodów, w budowie pozostają tunele pod torami w Łapach i Baciutach oraz wiadukt nad linią kolejową w Trypuciach. Dodatkowe przeprawy przez tory dla pieszych i rowerzystów zapewni 14 przejść podziemnych, zlokalizowanych w większości przy stacjach i przystankach. Na części oddanych do ruchu obiektów prowadzone będą jeszcze prace wykończeniowe i porządkowe.

Budowa dwupoziomowych przepraw przez tory to jeden z istotnych elementów modernizacji linii kolejowej Rail Baltica, mający szczególne znaczenie dla lokalnej społeczności. Wiadukty zastępują dotychczasowe przejazdy w poziomie szyn, a kierowcy nie muszą zatrzymywać się już przed torami. To wygoda i bezpieczeństwo dla mieszkańców, ale także istotne usprawnienie ruchu pociągów, które po zakończeniu wszystkich prac na linii, będą jeździć z prędkością do 200 km/h. Skorzystają także tysiące pasażerów podróżujących na międzynarodowej trasie.

Inwestycja prowadzona jest w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok”. Wartość prac to prawie 3,4 mld zł, ich zakończenie zaplanowano na ten rok. Projekt współfinansowany ze środków instrumentu CEF „Łącząc Europę” – (Connecting Europe Facility – CEF).