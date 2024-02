Jubileusz Akademii Łomżyńskiej. Będą liczne wydarzenia naukowe, popularnonaukowe pokazujące potencjał uczelni

Zapowiedź jubileuszu Akademii Łomżyńskiej

Jesteśmy młodą uczelnią, ale nowoczesną i spełniającą kryteria akademickiego awansu, rozwijającą badania naukowe, o bogatej ofercie kształcenia - mówił Rektor Akademii Łomżyńskiej, dr hab. Dariusz Surowik, prof. AŁ. Rektor Akademii Łomżyńskiej zaprosił społeczność akademicką, mieszkańców Łomży i regionu do wspólnego celebrowania jubileuszu XX-lecia uczelni.

Podczas konferencji prasowej rektor Akademii Łomżyńskiej dr hab. Dariusz Surowik, prorektorzy dr hab. Sylwia Chojnowska i dr Dariusz Perło, przedstawili program uroczystości jubileuszowych. Będą to między innymi wydarzenia sportowe, naukowe, w tym o zasięgu globalnym, ale także popularyzujące kulturę, naukę oraz pokazujące ważne aspekty wpływu uczelni na miasto i region.

Stypendia samorządowe fundowane im przez Łomżę

W konferencji prasowej udział wziął także włodarz Łomży dr Mariusz Chrzanowski, który zadeklarował, że od roku akademickiego 2024/2025 najzdolniejsi i najbardziej aktywni społecznie studenci Akademii Łomżyńskiej otrzymywać będą tzw. stypendia samorządowe fundowane im przez Miasto Łomża. Mają być one formą wsparcia finansowego, ale także zachęty, aby młodzi ludzie nabywający wykształcenie i umiejętności zawodowe w Łomży decydowali się wiązać swoją karierę zawodową z tymże miastem, regionem. Stypendia mają przeciwdziałać zjawisku tzw. drenażu mózgów, czyli odpływowi z miasta młodych, zdolnych ludzi. Prezydent zapowiedział także, że rok 2024 będzie w Łomży celebrowany w sposób szczególny, jako Rok Akademii Łomżyńskiej, jej jubileuszu, a także miastotwórczej roli uczelni, co znajdzie swoje odzwierciedlenie podczas Dni Łomży.

Mamy w Łomży uczelnię, która jest silna i wspiera miasto, region, dostarcza kadr do instytucji i firm. To bardzo ważna rola i chcemy w tym roku uhonorować uczelnię w sposób szczególny - mówił dr Mariusz Chrzanowski, Prezydent Łomży.

Prorektor uczelni dr Dariusz Perło zaakcentował, że w roku jubileuszu Akademii Łomżyńskiej i w harmonogramie Dni Łomży odbędzie się konferencja pod hasłem „Miastotwórcza rola uczelni”. Będzie to wydarzenie naukowe, połączone z panelem dyskusyjnym, pokazujące jak obecność silnej uczelni publicznej zmienia na lepsze realia miast i regionów w Polsce i na świecie, w tym w Łomży.

Potencjał Akademii Łomżyńskiej

Akademia Łomżyńska to uczelnia, na której studiuje blisko dwa tysiące studentów, a jej mury opuściło ponad 8 tysięcy absolwentów. To silny regionalny ośrodek akademicki. Uczelnia została powołana do życia 22 czerwca 2004 roku, a jej pierwszym rektorem został ś.p. prof. Kazimierz Pieńkowski. Przez dwadzieścia lat istnienia uczelnia skutecznie wykorzystywała realia integracji europejskiej, sięgając po fundusze europejskie i inwestując je w nowoczesny wymiar kształcenia - rozwijanie infrastruktury, oferty dydaktycznej, współpracy międzynarodowej. Akademia Łomżyńska współpracuje ze 120. uczelniami zagranicznymi, oferując swoim studentom zagraniczne staże, praktyki i studia, a nauczycielom akademickim - możliwość prowadzenia badań naukowych i gościnnych wykładów na uczelniach z całego globu. Ten międzynarodowy wymiar działalności uczelni zaakcentowany będzie - o czym na konferencji prasowej mówiła Prorektor dr hab. Sylwia Chojnowska, prof. AŁ.