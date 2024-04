Kradzież telefonu. Pijany 51-latek zgłosił przestępstwo i obciążył znajomego. Zapomniał, że aparat ma w kieszeni. Teraz sam ma kłopoty

O tej sprawie policjanci poinformowali we wtorek 2 kwietnia. Zaczęło się od tego, że funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o kradzieży telefonu w gminie Turośl. Pokrzywdzony powiedział, że jakiś czas temu przyszedł do niego jego kolega i razem pili alkohol. W pewnym momencie 51-latek zorientował się, że jego telefon zniknął.

Dodał, że jedyną osobą, która była tego dnia u niego w domu był wspomniany znajomy. W związku z tym podejrzewa, że to on jest sprawcą. Ukradł jego telefon i nie chce go teraz oddać. Na miejsce wysłano patrol.