Ludzie: mur na granicy musi powstać, bo to jedyny sposób, żeby zatrzymać imigrantów i odzyskać spokój

Tutaj wiele osób ma pola, które ciągną się aż do granicy. A wiadomo, że każdego kawałka ziemi szkoda. Ale jak ma to nam pomóc do normalności, to niech zabierają i budują ten mur. Jak zapłacą uczciwe odszkodowanie, to nikt nie będzie jątrzył z tego powodu. Bo każdy ma już dość tych migrantów, którzy plączą się po naszych lasach i łąkach - mówi jasno mieszkaniec wsi Minkowce w gminie Szudziałowo.

W czwartek Sejm uchwalił ustawę o budowie zabezpieczenia na granicy polsko-białoruskiej. Mur ma zastąpić doraźne zabezpieczenie czyli ustawiony w ostatnich tygodniach płot z drutu kolczastego.

Inwestycja będzie celem publicznym, a inwestorem zostanie Komendant Główny Straży Granicznej. Nie będą do niej stosowane przepisy odrębne, w tym m.in. prawa budowlanego, prawa wodnego czy prawa ochrony środowiska. Nie będzie wymagane uzyskanie decyzji, zezwoleń, opinii i uzgodnień. Do zamówień związanych z inwestycją nie będzie też stosowane Prawo zamówień publicznych.