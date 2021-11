Miliony trafią do gmin za szczepienia przeciw COVID-19. Do tych, w których najszybciej rosła odporność

- Cieszymy się bardzo z tej wygranej. Milion złotych to w skali naszego niewielkiego budżetu inwestycyjnego naprawdę spory zastrzyk gotówki. Te pieniądze na pewno spożytkujemy z jak największą korzyścią dla naszych mieszkańców - mówi Jerzy Pogorzelski, wójt gminy Janów (pow. sokólski).

To jedna z 14 gmin w woj. podlaskim, których budżet powiększy się wkrótce o milion złotych. Oprócz Janowa są to: Sztabin, Gródek, Bielsk Podlaski (miasto), Wąsosz, Narewka, Turośl, Nowogród, Jasionówka, Sejny (miasto), Nurzec-Stacja, Filipów, Czyżew i Zambrów (miasto). Nagrody w wysokości 500 i 250 tys. zł trafią do jeszcze 28 gmin - tych, które w powiatach zajęły drugie i trzecie miejsca.

Wszystkie zostały nagrodzone w konkursie „Rosnąca Odporność”. Konkurs premiował te gminy, które pomiędzy 1 sierpnia a 31 października br. osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia mieszkańców przeciw COVID-19.