Mońki. Podejrzany o zabójstwo 49-latka i próbę zabójstwa konkubiny nie trafi do więzienia. Prokuratura chce umorzyć śledztwo Izabela Krzewska

Dopiero specjalny zespół uzbrojonych policjantów sforsował drzwi do pokoju i obezwładnił 49-latka. Paweł Lacheta/ Polska Press/ zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Sprawca zadał ofierze ponad 20 uderzeń nożem, a zwłoki wyrzucił przez okno na oczach interweniujących policjantów. Następnie zabarykadował się w domu, groził też nożem funkcjonariuszom. Zatrzymali go dopiero kontrterroryści. 42-latek przyznał się do wszystkiego. "Diabeł we mnie wstąpił" - tłumaczył.