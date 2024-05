Nagi mężczyzna biegał po ulicach Augustowa. Na widok radiowozu wskoczył do Kanału Augustowskiego. 27-latek trafił do szpitala OPRAC.: Tomasz Dworzańczyk

Jeden z mieszkańców Augustowa biegał nago po ulicach miasta. Mężczyzna bez ubrania wybiegł z domu, potem biegał po mieście, a na koniec wskoczył do kanału. Policjanci wspólnie ze strażakami wyciągnęli 27-latka z wody. Trafił on do szpitala.