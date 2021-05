Nie będzie kolejnej pomocy finansowej dla upraw w tunelu. Resort rolnictwa: - Są inne formy wsparcia

Rolnicy uprawiający warzywa w tunelach z powodu pandemii ponieśli olbrzymie straty (zamknięte restauracje, hotele, które odbierały produkty od ogrodników). Jak się okazuje, resort rolnictwa udzielił tylko jednorazowej pomocy finansowej dla gospodarstw zajmujących się taką produkcją - PROW 2014-2020 „Pomoc dla gospodarstw szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19". Stwierdzono, że poszkodowani mogą korzystać z innych form wsparcia.

Prawie przez miesiąc czekaliśmy na odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju wsi na odpowiedź w sprawie pomocy rolnikom uprawiającym warzywa w tunelach i szklarniach w czasie pandemii. Otóż zadaliśmy pytanie: „Czy rolnicy otrzymają wsparcie finansowe, czy będą traktowani tak, jak przedsiębiorcy, którzy w jakimś stopniu mogą korzystać z pomocy finansowej rządu?”. Przypomnijmy, że na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do MRiRW z prośbą o udzielenie informacji - z jakich środków wsparcia mogliby skorzystać rolnicy uprawiający warzywa w tunelach, którzy z powodu pandemii ponieśli olbrzymie straty (zamknięte restauracje, hotele, które odbierały produkty od ogrodników). Do Podlaskiej Izby Rolniczej bowiem zgłosił się rolnik prowadzący dział specjalny produkcji rolnej (uprawa m.in. mikroziół, rzodkiewki, kwiatów jadalnych w tunelach o łącznej powierzchni 225 mkw.). Odbiorcami jego produktów były jedynie restauracje i hotele. Z powodu ich zamknięcia, rolnik przez kilka miesięcy nie miał w swoim gospodarstwie żadnego dochodu. Pomimo znacznych strat, jakie poniósł z powodu COVID - 19, z przyczyn formalnych nie mógł skorzystać z pomocy oferowanej przez rząd. W podobnej sytuacji jest wiele gospodarstw. W efekcie epidemii koronawirusa nastąpił znaczny spadek popytu warzyw i kwiatów jadalnych (ilości sprzedawanych warzyw, ziół, kwiatów jadalnych) u dotychczasowych kontrahentów, ograniczenie a nawet brak możliwości zbytu.

Redakcja zadała pytanie ministerstwu, bo resort rolnictwa przez ponad dwa tygodnie nie udzielił odpowiedzi KRIR. Po prawie miesiącu otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Oto stanowisko resortu rolnictwa w tej sprawie:

„W ramach wsparcia - PROW 2014-2020 „Pomoc dla gospodarstw szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19" była jednorazowym, nadzwyczajnym mechanizmem będącym natychmiastową odpowiedzią na problemy rolników związane z płynnością finansową w wyniku pandemii. Pomoc była przeznaczona dla sektorów najbardziej poszkodowanych w wyniku tego kryzysu, tj. gospodarstw zajmujących się produkcją: wołowiny, trzody chlewnej, drobiu rzeźnego oraz produkcji jaj kur mięsnych, baraniny/jagnięciny, kóz oraz uprawą roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych i tunelach ogrzewanych pod osłonami.



Nabór wniosków zakończył się 7 października 2020 r., a do 31 grudnia 2020 r. została wypłacona pomoc dla 180 288 rolników na łączną kwotę ok. 1,2 mld zł (wykorzystanie limitu stanowi 97,6 proc. Przedstawiając powyższe wyjaśnienia, należy podkreślić, że była to jednorazowa pomoc – odbył się jeden nabór wniosków o przyznanie pomocy, wnioski zostały rozpatrzone, pomoc przyznana i wypłacona. Nie przewiduje się kontynuowania tej pomocy."



Ministerstwo wskazuje, że w ramach PROW 2014-2020 realizowane są wsparcia, w ramach których rolnicy mogą uzyskać pomoc m.in. na produkcję roślinną, po spełnieniu warunków ubiegania się o pomoc np.:

- Restrukturyzacja małych gospodarstw - obecnie trwa nabór wniosków do 29 maja br.,

- Modernizacja gospodarstw rolnych - nabór wniosków zaplanowany jest na czerwiec br.

Resort rolnictwa też przypomina, że na walkę ze skutkami pandemii COVID-19 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 uruchomiona została również pomoc w ramach Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR) dla mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze rolnym i przetwórstwie rolno-spożywczym w formie ułatwienia dostępu do kredytów obrotowych na finansowanie bieżącej działalności z dopłatami do oprocentowania i z gwarancją ich spłaty. Jak wyjaśniono, gwarancja FGR jest udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego bankom współpracującym w ramach FGR. Celem gwarancji FGR jest udzielenie zabezpieczenia dla banków współpracujących, dzięki czemu ma to stanowić formę zachęty dla tych banków do przyznawania kredytów dla rolników oraz przetwórców. Dopłaty do oprocentowania kredytów są stosowane przez 12 miesięcy w wysokości 2 proc. w skali roku, a gwarancja ich spłaty jest udzielana na okres:

• 39 miesięcy (okres spłaty kredytu 36 miesięcy + dodatkowe 3 miesiące) dla kredytu odnawialnego,

• 51 miesięcy (okres spłaty kredytu 48 miesięcy + dodatkowe 3 miesiące) dla kredytu nieodnawialnego.

Ministerstwo rolnictwa wskazuje też, że na podstawie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw stosowane są dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych między innymi podmiotom prowadzącym działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych wynikających z rozprzestrzeniania się zakażeń COVID-19. Kredyty obrotowe odnawialne lub nieodnawialne z dopłatami do oprocentowania są udzielane na warunkach komercyjnych, natomiast z Funduszu Dopłat do Oprocentowania są realizowane dopłaty do oprocentowania w wysokości:

- 2 proc. w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców,

- 1 proc. w przypadku dużych przedsiębiorców.

