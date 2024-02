Niebezpiecznie podnosi się poziom rzek w Podlaskiem, ale samorządowcy są spokojni

Dużo wody na łąkach

Większego zagrożenia z powodu podwyższonego poziomu Narwi na razie nie widzi zastępca wójta gminy Bielsk Podlaski.

- Dolina Narwi jest bardzo szeroka, rozciąga się od jednego do aż dwóch kilometrów, więc raczej jestem spokojny, że nie będzie u nas żadnych podtopień ani nie wystąpią inne zagrożenia z tym związane - stwierdził Anatol Filipiuk.

Wszyscy nasi rozmówcy podkreślili, że przekraczanie stanów ostrzegawczych rzek na ich terenach to nic niezwykłego, bowiem każdej wiosny poziom wód się podnosi. I nawet jeśli dochodzi do podtopień, to są one sporadyczne i mają niewielki rozmiar. Do sytuacji takich jak np. na południu Polski, gdzie woda wdziera się do domów i powoduje nieraz ogromne straty, u nas raczej nie dochodzi.