Nietypowa kontrola suwalskiej drogówki. Chory na cukrzycę kierowca źle się poczuł. Policjanci poczęstowali go batonikiem

Do nietypowej sytuacji doszło w poniedziałkowy wieczór przy ulicy Reja w Suwałkach, gdzie policjanci prowadzili rutynową kontrolę. Około godziny 23 zatrzymali kierowcę. Wracał z pracy. W trakcie kontroli policjanci dowiedzieli się, że mężczyzna choruje na cukrzycę. W związku ze spadkiem cukru źle się poczuł.

Zobacz także: Białostocka policjantka pomogła bezdomnej. Poruszona jej gestem mieszkanka nagłośniła sprawę w mediach

- "Poprosiłem o szybszą kontrolę. Policjanci sprawnie ją przeprowadzili, ale spadek cukru postępował i czułem się coraz gorzej. Widząc to jeden z policjantów udał się do radiowozu i przyniósł mi słodki batonik, który uratował sytuację i już zupełnie pewnie odjechałem do domu..." - opisuje suwalczanin w e-mailu przesłanym na adres Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach. Dodał, że mundurowi nie chcieli przyjąć od niego żadnych pieniędzy za podarunek. - Niby to nieduży gest, ale samo to, że policjant obserwował mnie i domyślił się, że można pomóc znaczy dla mnie bardzo dużo.